Cyrille DAMMAN

Actuellement je suis responsable d’affaires dans une société d’ingénierie spécialisée dans l’industrie depuis près de 10 ans.

De formation en Electricité et Informatique Industrielle, j’ai également réalisé un master double compétence en administration d’entreprise.

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des compétences dans de nombreux domaines et corps d’état.

A ce jour , je suis à l’écoute d’opportunités professionnelles , plus particulièrement dans le domaine de l’Ingénierie et des Travaux Neufs.

Curriculum Vitae détaillé sur demande .



Mes compétences :

Instrumentation

Electrotechnique

Electricité

Automatisme

Qualité

Étude de faisabilité de projets

Planification de projet

Coordination de travaux

Chiffrage de prix de revient

Avant projet

Gestion budgétaire

Gestion de portefeuille

Relation fournisseurs

Réalisation de devis

Conduite de chantier

Gestion clients

Etude technique

Gestion de projet

Cahier des charges

Sécurité