Cyrille DASSE

25 ans à piloter de nombreux projets informatiques (Sécurité, infrastructure et développement - BI, outils collaboratifs, digital, applications métiers, ...), dont :



- 15 ans à manager des équipes informatiques

- 16 ans en contexte international, en majorité dans des groupes industriels multi-sites

- 6 ans en direction de service chez un grand compte régional



Anglais courant - pratiqué quotidiennement avec des déplacements fréquents à l’étranger



Très motivé par le pilotage de projets et la gestion d'équipes informatiques, mon objectif est d'être au service des utilisateurs pour la performance et la réussite de l’entreprise.



Mes compétences :

Manager

Responsable Informatique