Après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Supérieure de l'Energie et des Matériaux - ESEM Orléans, maintenant Polytech'Orléans - et un master en Transfert de Technologie à l'Ecole de Commerce de Rouen, j'ai exercé le métier de "broker" en technologies au sein de la société Novespace - filiale du CNES de 1990 à 2002. En 2002, je me suis associé avec Pierre Ercolani qui m'a enseigné les compétences de rédacteur en brevets d'invention. Nous exerçons cette activité en sous-traitance pour des Cabinets de Propriété Industrielle et des services Propriété Industrielle de grands groupes. J'ai obtenu le diplôme du CEIPI en 2006 - mention brevets d'invention.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Innovation

Propriété industrielle

Rédaction de brevets en Français et en Anglais