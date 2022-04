Cyrille DELAVAUD

Diplômé en commerce, je possède une expérience de 17 ans dans le domaine de la vente, de la réalisation d’études de marchés, du suivi clientèle, ainsi que du marketing et de la communication.

Mes précédentes expériences professionnelles m’ont appris à travailler de manière autonome, à structurer et organiser mes actions pour répondre plus précisément aux besoins de mes clients que j’ai su fidéliser.



Tout d’abord, dans le secteur de la Boulangerie/Pâtisserie, j’ai gérer, suivi et développer tout le secteur du sud de la France pour la GMS. Et d’une deuxième expérience, j’avais pour mission de développer et de gérer toute la partie commerciale de la société Tendance Créative, le Home Service /Freezer Center, la RHF et RHD, les sociétés de restaurations commerciales, et aussi la GMS.



Motivé, rigoureux et dynamique, je suis en mesure de m’investir rapidement dans une nouvelle mission et d’assurer de plus amples responsabilités en m’intégrant à une équipe dynamique.





Mes compétences :

communicatif

Motivé et rigoureux

Dévouée et bon sens de communication