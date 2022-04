Cyrille DEMAY

Suite à mes expériences professionnelles en Transport de marchandises et en Logisque, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le groupe PROMOTRANS, tout d'abord comme formateur lors de l'année 2011, puis en tant que formateur-coordinateur depuis janvier 2012 .

A ce jour mes fonctions sont:

-La gestion de notre équipe de formateur.

-La getion de nos plannings formateurs.

-La gestion de nos besoins, formateurs et véhicules.

-Gestion de notre parc de véhicules

-Ainsi que le contrôle pédagogique de nos formations.

De plus j'interviens en formation:

-FCO, FIMO, TP porteur ou tous types de véhicules (salle ou conduite)

-Certificat d' Ecole de Maitrise du Transports Routiers (uniquement sur certain modules)

-Formation Tuteur d'Entreprise.

-Formation CACES R389 (formateur et testeur).

-Formation CACES R390 (uniquement formateur)

-Formation acteur PRAP (Reconnu par l'INRS depuis octobre 2014)

-Formation TP préparateur de commandes en entrepôt (et notamment la formation de préparateur de commandes en DRIVE)

-Formation Gestion des Stocks Informatisées (GSI)

Je reste à l'écoute de toute proposition.







Mes compétences :

Coordinateur de centre

Formateur R389

Testeur R389

Formateur R390

Formateur TP préparateur de commandes en entrepôt

Formateur tuteur d'entreprise

Formateur Gestion des Stocks Informatisés (GSI )

Formateur EMTR (attestation de capacité de transpo

Formateur FCO FIMO (salle ou conduite)

Formateur TP porteur ou tous types de véhicules (

Formateur PRAP reconnu par l'INRS