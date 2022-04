Cyrille Désiré NYEMECK

Disposant de plus de 8 ans d’expérience dont 7 ans en pilotage et management de projets d'implémentation d'ERP dans des contextes internationaux ; j’interviens sur les phases d’avant-vente, de planification, d’exécution et de contrôle des engagements.



Ma formation en finance d'entreprise me donne d'une part un atout complémentaire dans la compréhension des enjeux stratégiques et financières des projets, d'autre part fait de moi un interlocuteur privilégié et crédible auprès des directions d'entreprise.



Compétences en organisation et gestion de projet

- Cadrage projet : mener des ateliers fonctionnels et rédaction des spécifications fonctionnelles

- Pilotage du projet de bout en bout

- Définition et suivi des KPI's

- Conduite du changement

- Management d'équipe

- Pilotage de prestataires externes

- Gestion des situations de crise au cours du projet

- Formation des utilisateurs

- Multi environnements d'interventions : Banques, industries, sociétés commerciales et de service



Compétences en pilotage de l'activité financière

- Gestion de l'activité comptable d'une société

- Conception et suivi des états financiers

- Mise en place et suivi de budget

- Mise en place et suivi de trésorerie

- Mise en place et suivi du contrôle de gestion

- Production comptables (TVA, impôts, comptes annuels,...)

- Gestion des relations avec les partenaires externes (Expert comptables, commissaire aux comptes,..)



Mes compétences :

Professionnalisme

Rigueur

Autonomie

Analyse fonctionnelle

Gestion de projet

Pilotage d'équipe

Analyse financière

Reporting financier

Gestion financière et comptable