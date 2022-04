Cyrille DESTOUCHES

Depuis Mai 2010, j'occupe le poste de "Pilote multi-serveur" chez Alliance Informatique, filiale informatique du groupe SOPARIND-BONGRAIN. Ce poste consiste à superviser et gérer les ressources informatiques du groupe.



Ce poste fonctionnant en 5/8, il me laisse le temps de m'occuper d'un groupe d'une dizaine de jeunes cyclistes. Disposant d'un Brevet Fédéral de 3ème niveau, cela me permet de développer des compétences dans le management et la recherche de performance avec ce groupe d'adolescents.



Mes compétences :

DOLLAR UNIVERSE

Nagios

Windows server 2003

Interpel

Time Navigator

Windows server 2008

VMWare

Citrix

Cisco IOS

PHP 5

MySQL