Tony YBERT

Depuis 2003, j'occupe le poste de "Pilote multi-serveur" chez SB Alliance Informatique, filiale informatique du groupe SOPARIND-BONGRAIN. Ce poste consiste à superviser et gérer les ressources informatiques.



Depuis 2012, j'ai ouvert une auto-entreprise en dépannage et conseil informatique. Cela me permet de m'enrichir de nouvelles expériences face aux différents problèmes rencontrés, de faire connaissance avec d'autres personnes et développer ma pédagogie en leur expliquant le fonctionnement du matériel, mais surtout d'exercer ma passion depuis toujours qu'est la micro-informatique.



Mes compétences :

Analyse technique

Pédagogie

WEB

Suite bureautique

Rigueur dans le travail

Shell script

Développement web

PHP

SQL