Agathe BUSCH

Je travaille dans une collectivité territoriale.

Je suis chef de projet Usages, responsable des projets d'usages tels que le visioenseignement, les visiorelais de service public, les espaces publics numériques à l'échelle du département de la Manche.

Je m'occupe du SIG de ma collectivité et également des projets numériques liés au développement durable.

J'ai été en charge de projets de boucles locales haut débit (ADSL, CPL, WiFi) et de téléphonie mobile.



Mes compétences :

ADSL

Aménagement du territoire

Chef de projet

CPL

Développement durable

Green it

Gsm

SIG

TIC

Wifi…