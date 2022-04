Laurence LEBORGNE

COMPETENCES :

- Maîtrise des techniques de communication

- Organisation de manifestations et d'événements

- Conduite de projets et d'équipes

- Maîtrise de la chaîne graphique et des techniques de fabrication

- Maîtrise des outils bureautiques, de communication et d'édition Web

- Administration et animation de sites Internet et de réseaux sociaux

- Rédaction de contenus Print et Web

- Gestion de la documentation et de la presse, relations presse

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des marchés publics



JE SUIS organisée, rigoureuse, autonome, réactive, créative, ponctuelle.

J'AI l'esprit d'initiative, d'équipe, d'analyse et de synthèse, une aisance relationnelle, des capacités rédactionnelles et une appétence pour les nouvelles technologies.

RECONNUE pour mes capacités d'organisation et de conduite de projets.



Mes compétences :

Communication

Internet

Réseaux sociaux

Evénementiels

Conduite de projet