Cyrille DESWERT

- Elaborer et suivre un plan marketing à court/moyen terme.

- Effectuer la mise en œuvre des campagnes en collaboration avec l’activité commerciale.

- Concevoir et réaliser des outils marketing et support de vente.

- Assurer un appui technique auprès de la force de vente, des utilisateurs pour le développement et la mise en œuvre de plans d’actions.

- Dispenser la formation interne et externe.

- Développer l’image de la société auprès des leaders d’opinion (congrès nationaux et régionaux, séminaires…)



- Coacher et motiver le réseau de distributeur

- Sélectionner et ajouter de nouveau distributeur sur les régions non couvertes

- Analyser les performances des distributeurs et développer des « contre-mesures »

- Surveiller les appels d’offre et travailler avec les administrations locales

- Mettre en place les outils de reporting

- Fournir un reporting/Analyse mensuel (prévisions des ventes)



Mes compétences :

Biomédical

COMMECIAL

Key account manager

Manager