Cyrille DJIOMO

Je suis le responsable des ventres d'un établissement commercial qui fait dans des produits de beauté quincaillerie et vin en guinée équatoriale je m'occupe de l'import export nous détenons la distribution exclusive des produits amlfi en Afrique central

Yaoundé

je passe par ets nody bois ou je suis directeur commercial

- je participe au salon international d'entreprise promote 2008 avec nody bois ou je sort avec une forte commende et des partenaires étranger et aussi des banques



- je suis commercial a mag edu



je contribue a la création de plu de 150 site internet et je manage une équipe de 10 commerciaux pour la vente des magasine éducatif

Douala

stage au super marche miraco a Douala comme commercial

je m'exprime français,anglais et espagnol



Mes compétences :

Anglais

Anglais et espagnol

Espagnol

Français

Persévérant