Cyrille DULAU

Je possède une expérience de près de 15 ans en tant que magasinier et prés de 8 ans dans la gestion de stock, ainsi que la gestion de personnel et la gestion des flux logistique interne et externe. Avec mon expérience acquise au sein de l’entreprise gedimat et saint gobain je pense être en mesure de répondre à vos exigences.



Mon implication personnelle dans le travail et mon sens de l'organisation me permettent d'être rapidement opérationnel. Rigoureux et volontaire, je suis en mesure de prendre en charge l'ensemble des tâches que vous pourriez me confier et m'attacherais à vous donner satisfaction à ce poste.