Cyrille DUMONT

Version FR



Suite à une première expérience professionnelle chez TOTAL en tant que CPI à l´international pour les filiales Exploration / production avec un statut de prestataire de service, j´ai intégré le groupe PSA, ou je suis parti après 16 mois en central vers l´Espagne en expatriation pour une période de 4 ans. Avec une équipe 100 % espagnole j´ai été amené à gérer et animer une équipe de 12 personnes dans le cadre du déploiement et vie courante de l´application gérant la qualité en production. Suite à cette première expérience je suis parti au Brésil pour prendre la responsabilité du département IT de la filiale bancaire du groupe PSA au Brésil. Equipe également 100 % Brésilienne, parlant espagnole, anglais ou portugais nous a permis d´avoir des succès importants à fortes Valeurs ajoutées pour le business de la banque.



EN version



Following a first experience to TOTAL as project manager for international subsidiaries Exploration / production status with a service provider, I joined the PSA, or I left after 16 months the headquarter for my first expatriation to Spain for a period of 4 years. With team 100% Spanish I was led and managed a team of 12 people in relation with the deployment and ongoing life of the application managing the production quality. Following this first experience I left Brazil taking responsibility of IT department banking subsidiary PSA Brazil. With a team 100% Brazilian, speaking Spanish, English or Portuguese allowed us to have significant success with high added value for the business of the bank subsidiary in Brazil.



Mes compétences :

CMMI

PMI

Bâle 2

Titrisation

B2B2C

CRM et e CRM

Front to Back finance

Lean management

Lean 6 sigma

ANDON

Assurance qualité

Management

Gestion de production

COBIT V4.1

Listening skills

Managing changes