Cyrille DUMONT

Www.bati-elec-64.fr. L'entreprise BÂTI ELEC située à PAU, dans le département des Pyrénées Atlantique réalise tous types de travaux d’électricité en matière d'agencement de magasin,rénovation, maintenance, relamping, dépannage, étude et conseils dans le cadre de votre projet.

Nous travaillons en partenariat avec des bureaux d’études et d’intégrations ainsi qu’avec des architectes qui nous permettent de vous garantir notre qualité de service.



Avant toute intervention, nous réalisons une étude approfondie de votre projet afin de vous apporter nos conseils et connaissances techniques.



BÂTI ELEC est le partenaire idéal pour mener à terme vos projets électriques que vous soyez un particulier, un professionnel ou une collectivité.



Nos nombreuses réalisations ont mis à l’honneur l’entreprise pour son respect des délais, sa créativité, sa rigueur et son professionnalisme.



Mes compétences :

Courants faibles

Courants forts

ECLAIRAGE

Electricité

Fiabilité

Franchise

Informatique

magasin

Rapidité

Réactivité

TRAVAIL DE NUIT

Courant fort

Gestion de projet

AutoCAD

Courant faible

Développement commercial