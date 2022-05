Olivier LAPOIX

Formation, conseil et ingénierie sociale et organisationnelle.



Animé par l'intérêt général, j'ai à cœur de mettre mes compétences au profit d'un travail porteur de sens en faisant du dialogue social et professionnel un moteur et non un frein, tout en privilégiant une approche pragmatique.

Désireux de faire bouger les lignes, j'axe mon travail autour de différentes approches et méthodes (coaching, approche systémique, méthodes de prévention et de résolution des conflits dont la médiation).

Doté d'un esprit d'équipe, je base mes interventions sur un travail collaboratif et une logique d'apprentissage permanent porteurs de solutions innovantes.



Œuvrons ensemble, pour une transformation des relations sociales et professionnelles !



Mes compétences :

Conduite du changement

Relations sociales

Dialogue social

Audit RH

Coaching

Conseil RH

Accompagnement RH

Médiation