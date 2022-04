Cyrille DUMONT - NEYRON

13 ans d'expérience en achats industriels pour un groupe international.

Anglais et allemand courants

SAP



Audit, sélection et évaluation des fournisseurs

Négociation internationale

Elaboration et déploiement de stratégies d’achat

Optimisation logistique des approvisionnements

Animation, suivi et participation à des projets (Lean Six Sigma)

Travail en équipe, leadership





Mes compétences :

Achats

acheteur

Amélioration Continue

Chimie

Emballage

Lean

Lean Six Sigma

Logistique

Six Sigma

Sourcing

Supply chain

Négociation

Industrie