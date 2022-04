Cyrille EGLIN

Ingénieur production

- Management d'équipes de plus de 100 personnes

- Elaboration et gestion des budgets de fonctionnement et d'investissement

- Optimisation de la performance des outils industriels et des organisations

- Animation et pilotage de démarches de progrès / Lean management (5S, TRS, SMED, VSM, 6sigma, Kaizen,...)

- Référentiels : ISO9001, ISO13485, cGMP, QSR FDA, ISO14001, OHSAS18001