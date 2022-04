Cyrille EMTCHEU

Je suis titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur en Action commerciale obtenu avec honneur. Je possède plus de cinq (05) années d’expérience dans le domaine des Techniques commerciales, marketing et de communication commerciale des biens de consommation courante, d’équipements et de services tant sur le plan national que sous regional. Je suis reconnu pour mes capacités d’adaptation, mon esprit d’équipe, un bon esprit de rigueur, un sens prononcé de la négociation et une aisance à communiquer.



Mes compétences :

Communication commerciale

Administrer et Développer les ventes

Études marketing

 Bonne maitrise des spécificités de la vente B to