Franck ANIMBOGO IGALO

Port-Gentil/GABON

(+241) 02118833 / 07905300



Titulaire d'un BTS en Maintenance Industrielle, j'ai été orienté dans domaine HSE il y a 12 ans par Total Gabon. Après avoir enrichi mon expérience en HSE au sein de plusieurs groupes pétroliers présents au Gabon, je suis actuellement Intendant Sécurité Opérationnelle Site (ISOS) dans un site onshore de Total Gabon.

Fort d'un savoir-être et savoir-faire en HSE dans le domaine pétrolier (production huile&gaz), mon expérience me permet d'exécuter avec efficacité, rigueur et responsabilité toutes les tâches/opérations qui me sont confiées...



Mes compétences :

Audit/Inspection

Analyse des risques opérationnels

Rédaction procedures

Management HSE