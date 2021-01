Jean-Marc BLAESS

Après de nombreuses années au sein d'organismes de contrôle internationaux, j'ai développé la société CTD INSPECTION dont je suis le Président. Avec une pratique depuis 1994 dans l’inspection d’équipements de travail et la formation, je possède de réelles compétences en commercial et management de service et d’entreprise.



La vérification, l’expertise et le suivi de machines, d’appareils de levage ou d’engins de chantiers suivant la réglementation française et les normes et directives européenne sont mes domaines de prédilection. Une forte expérience comme formateur à la conduite en sécurité et aux techniques d’inspection complète mes compétences techniques.



Je suis expérimenté dans la création et le développement d’entreprise, commercialement et techniquement, la gestion des moyens humains et financière.

Force de propositions dans la stratégie de développement et de respect des procédures, mes expériences, compétences et ma rigueur contribuent à garantir la sécurité du personnel.



J'effectue de nombreuses interventions à l’International (Gabon, Congo, Russie, Myanmar, Cote d’Ivoire) dans l’inspection, l'assistance, la formation et la supervision de techniciens.



Mes fonctions sont notamment :

Gouvernance d’entreprise :

• Créer un service puis une entreprise d’inspection d’équipements de travail

• Gérer les budgets et finances

• Optimiser le fonctionnement d’entreprise

• Recruter, former, superviser et manager du personnel

• Piloter l’accréditation COFRAC (ISO 17020)



Commercial :

• Prospecter et suivre le fichier clients

• Promouvoir de nouveaux produits



Formation :

• Former aux métiers de l’inspection

• Animer les formations à la conduite en sécurité



Inspection :

• Contrôler périodiquement les appareils de levage, les machines, les engins de terrassement, les portes et portails, les équipements contre les chutes en hauteur…

• Effectuer les vérifications avant mise ou remise en service d’équipements de travail

• Établir les examens de montages des appareils de levage

• Examiner l’adéquation des équipements dans leur configuration d’utilisation

• Evaluer la conformité des machines et appareils de levage neufs

• Diagnostiquer la conformité d’équipements en service



Je suis à votre disposition pour réaliser vos inspections ou vous assister dans la création et la mise en place de vos services d'inspection.



Mes compétences :

Conformité

Hydraulique

Inspection

Formation

Management - Développement commercial - Audit qual

Adaptabilité

Levage

Commercial