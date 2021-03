Je suis diplômée de l'ESME Sudria, école d'ingénieur généraliste. Je me suis spécialisée dans le domaine des Systèmes embarqués. Je souhaite faire du développement logiciel dans ce domaine.



Mes compétences :

VHDL

Python Programming

Linux

Java

UNIX

Solidworks

Simulink

Server Side Web Development

SQL

Projet Server Side Web Development

Personal Home Page

ModelSim

Microsoft Windows

Matlab

Logiciels Matlab

HTML

C++

C Programming Language