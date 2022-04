Cyrille FANTINO

Mon management est animé par une tension entre une logique de résultat et la bienveillance nécessaire à la fonction de direction. Au sein de l’organisation dont j’ai la responsabilité, j’ai fait de la qualité un outil de structuration. Développer la qualité de notre réponse aux attentes suppose que l’on prenne des engagements en étant capable de mesurer régulièrement les écarts. Les éléments à mesurer sont rarement sous le lampadaire. Ils naviguent dans les recoins moins éclairés de nos organisations. A ce titre, je suis un homme de projet. J’aime innover, adapter et conduire le changement en utilisant des outils de pilotage structurés et dans une dynamique participative. Mes compétences et ma posture me permettent de bâtir une vision partagée et la conduite des axes d’évolutions.



Mes compétences en quelques lignes



- Arbitrage et valorisation des ressources financières et RH

- Gestion et prévention des risques

- Développement de partenariats

- Structuration et coordination des zones d’interface de l’organisation

- Evaluation de la conformité des pratiques

- Création d’outils de pilotage et gestion des engagements qualités

- Planification et mise en œuvre de la dynamique d’amélioration continue

- Pilotage des actions d’accompagnement et soutien des équipes

- Gestion des projets, communication, animation, mobilisation



Mes compétences :

Adaptabilité

Gestion des compétences

Management

Organisation