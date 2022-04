Catherine JODAR (PIOVESAN)

Titulaire d’un 3ème cycle en Management et Développement des Ressources Humaines (IGS Lyon)

et occupant depuis plus de 11 ans la Direction des Ressources Humaines d’un pôle d’établissements de santé, je suis attentive aux projets dans lesquels j'aspire à m'engager.



De part mon parcours, j’ai un sens aigu des responsabilités, aime prendre des initiatives et voit

dans le management des hommes un facteur clé de succès de l’entreprise.



DOMAINES DE COMPETENCES :



Développement et stratégie :

Elaboration et application de la politique des Ressources Humaines.

Elaboration des budgets

Gestion de projet ; Transfert d’activité.



Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences :

Mise en en place d’un SIRH

Création de Parcours Compétences.

Suivi des entretiens annuels d’évaluation et de progrès.

Gestion du dossier formation : Collecte des besoins, préparation du plan de formation, orientation vers e-learning.



Gestion du personnel Encadrement d’équipe.

Rôle de conseil auprès des managers : organisation, médiation, gestion des litiges.

Manager de transition sur établissement en difficulté.



Juridique : Réalisation de la veille juridique et sociale.

Appui aux responsables et directions dans l’application des mesures juridiques & dans le cadre des relations avec les instances représentatives du personnel . Présidence du CHSCT.



Recrutement:

Définition de postes, référentiels emplois et profils candidats ; Sourcing ; Sélection des candidats. Entretiens, définition des potentiels.

Habilitée au test SOSIE



Gestion administrative du personnel :

Intégration du système qualité au sein des processus ressources humaines

Encadrement de techniciens réalisant la gestion de l’administration du personnel et la paye.

Audit social et audit paye.



Mes compétences :

santé

DRH

SIRH

GPEC