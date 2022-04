Cyrille FESCIA

7 ans d'expériences en Digital Marketing 360°, souvent en tant que chef de projet/manager.

Gestion d'équipes (2 à 10 personnes) et de budgets (jusqu'à 500 K€ / an).

Trilingue Français | Anglais | Espagnol.



MON ATOUT N°1: MA POLYVALENCE.

> > > Stratégie + Créativité + Opérationnel + Analytique



Par goût du marketing, de l'informatique et des technologies, j'ai consacré jusqu'à présent ma carrière au digital marketing en touchant à quasiment toutes ses spécialités. Aussi bien à l'aise avec le stratégique que l'opérationnel, je maîtrise de nombreux outils et logiciels indispensables à ces métiers, avec une expertise à 360°.



Dans l'idéal, je souhaite pouvoir gérer dans sa globalité le pôle Digital Marketing d'une entreprise, aussi bien sur les aspects stratégiques qu'opérationnelles, en conciliant mes compétences et mon goût du marketing et des technologies.



Mes compétences :

