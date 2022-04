Cyrille FORTIN

Professionnel maîtrisant le métier des partenaires de mon entreprise, je réalise des missions d'expertise fonctionnelle dans le cadre de projets d'évolutions organisationnelles et applicatives (intégration d'une solution de gestion financière - Grand angle - pour les collectivités locales et leurs établissements publics). J'ai de nombreux projets à mon actif dont le plus récent concerne l'achat et la maintenance d’outils de comptabilité générale et analytique pour le groupement de commande coordonné par Angers Loire Métropole (2014/2015).



Je participe également à l'architecture de notre ERP puisque j'interviens dans la phase de conception des adaptations nécessaires à nos partenaires. Pour faire plus clair, je traduis les demandes en solutions. A ce titre, mon action consiste à analyser les besoins métiers, rédiger le cahier des charges et valider les spécifications fonctionnelles. Bien évidemment, je participe au contrôle de la qualité des développements.



Dans le même état d'esprit qui anime CGI, je m'engage à contribuer au succès des projets en délivrant des résultats conformes et durables.



Mes compétences :

Architecture logicielle

Comptabilité analytique

Stratégie IT

Analyse financière

Administration système

Gestion de projet

Gestion financière et comptable

Microsoft Excel