Cyrille TOUSSAINT

Manager rôdé à la gestion de crises et à la conduite du changement, j'ai développé, durant mes 20 dernières années, des compétences transposables dans un groupe ou une PME :

- management dans toutes ses dimensions (RH, opérationnel, maintenance, budget,...) ;

- pilotage des directions fonctionnelles dans une démarche de performance et d'optimisation des ressources ;

- recherche de qualité et d'amélioration continue.



Je suis passionné d'humain : organiser et fédérer vers un objectif commun, accompagner le changement, gérer les conflits, progresser ensemble et individuellement vers des résultats tangibles.