D.e Louise MITRONOUGNA

Je me nomme M. MARY NAYOU, 44 ans, Ingénieur en Bâtiment et dix sept (17) ans d"expériences dont dix ans de gestion d'un groupement d'entreprises de BTP/H au Niger.

Ayant le souci d'ouvrir ma carrière sur l'échiquier international, j'ai effectué une formation en France en management des Projets et obtenu un diplùome dit " Diplôme Talents Du Monde" en 2010. C'est toutes ces connaissances et expériences acquises que je voudrais implémenter dans la sous région ou même sur le plan international.



Mes compétences :

Gestionnaire Humanitair

Directeur Général ESE BTP