J'ai une expérience de 5 ans dans la maintenance et depuis 2 ans j'occupe un poste d'ingénieur méthodes maintenance. Diplômé d'un Master 2 en Maintenance et Maîtrise des Risques Industriels en 2020. Actuellement en poste, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités en ingénierie de maintenance. Je vous propose un échange rapide afin de discuter plus amplement de mon expérience.

dalmeida.damiano@gmail.com