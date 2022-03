Etudes et chiffrages conception, réalisation et rénovation CVC, PLB, Désenfumage.

Réalisation et modification de plans via Revit et Autocad.

Dimensionnement des réseaux Aérauliques et Hydrauliques.

Réalisation des notes de calculs.

Suivi d'études.

Réalisation des dossiers techniques



Mes compétences :

Autocad

Sketch up

Draftsight