Damien BERGÉ

Avec un profil dynamique et investi, j'ai su m'adapté aux nombreuses situations qui se sont présentées à moi autant en management d'équipe ou de projet qu'en relation client et animation d'activité.

Jeune actif, je recherche un emploi proposant des évolutions de carrière ou des opportunités d'apprendre de plus en plus chaque jour.



"Chaque accomplissement commence par la décision d'essayer "



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Bureautique

Conception mécanique

Management

Ingénierie mécanique

PSE1

BNSSA

Sauveteur secouriste du travail

Organisation

Prospection commerciale

Développement commercial