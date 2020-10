Damien BUTIN

Ingénieur paysagiste, je suis actuellement en poste à Bordeaux Métropole en qualité de directeur adjoint des espaces verts et chef du service "expertise et aménagement du paysage".



Ma mission de direction a pour objectif de participer à construire et déployer les processus fonctionnels de notre organisation (7 services - 300 agents), en développant des méthodes et des outils basés sur le principe de "l'intelligence collective" (mobilisation des forces, créativité, performances améliorées). Simultanément, je suis en charge du suivi des projets stratégiques, de la bonne exécution financière comme de la passation des marchés publics. Enfin je supervise le volet Hygiène Sécurité Environnement (HSE).



A l'échelle du service, j'encadre des équipes en charge de l'expertise Paysagère pour l'ensemble des porteurs de projets du territoire métropolitain. L'expertise vise à développer la stratégie paysagère du territoire et à garantir sa cohérence, tout en s'assurant de la bonne application des politiques en matière d'aménagement et de gestion écologique des espaces verts. Simultanément, je manage des équipes qui assurent la gestion de projets, de la phase conception à la phase d'aménagement, en tant que maître d'œuvre (MOE) et/ou maitre d'ouvrage (MOA) et cela selon plusieurs échelles paysagères (aménagement de quais, de places, de parcs, de jardins, de squares ou encore de cimetières paysagers). Enfin le service est en charge du développement de la politique en matière d'aires de jeux dans ses phases de conception, d'aménagement et de gestion.



Abstract : Landscape engineer by training I have been working for more than 11 years for municipalities. Specialized in the sustainable and sensitive development of public spaces, I have developed structuring projects such as the banks of Bordeaux Metropole (Parc aux Angéliques 40ha). In addition to my skills in project management, I am now deputy director of the green spaces direction at Bordeaux Metropole: 7 departments and 30