Damien CHORON

Ingénieur-docteur en chimie et sciences des matériaux, je suis intéressé par les matériaux fonctionnels et leurs procédés d'élaboration, tels que ceux trouvant leurs applications dans les secteurs du bâtiment, de l'aéronautique, de l'énergie ou de l'électronique.

Ayant d'abord évolué dans le domaine des verres et céramiques, j'ai rejoint Titan Engineering en 2019 et je travaille aujourd'hui sur la mise en forme des matériaux métalliques par projection thermique au sein du service "Traitement de Surface" du centre de R&D de Vallourec.

Autonome, curieux et disposant d'un bon relationnel, j'ai une bonne capacité de synthèse et suis orienté solution.



Mes compétences :

Chimie

Rédaction

Verre

Science des matériaux

Frittage

Céramique

Traduction anglais français

Diffractométrie de rayons X

Analyses micrographiques

Microscopie electronique

Microscopie confocale

Microsoft Office

Gestion de projet

Ananlyse thermomécanique

Courbe Maîtresse de Frittage

Analyse chimique

Formulation

Analyses physico chimiques

Gravure chimique

Métallurgie des poudres

Plan d'expériences

Propriétés physiques

Microstructure

Semiconducteurs

Collaboration interdisciplinaire

Planification

Développement de matériaux

Veille technologique

Optimisation de procédés

Communication orale

Développement produit

Reporting

Animation de réunions

Conduite de réunion