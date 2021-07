Nha Thi NGUYEN HUYNH

Actuellement en congé sabbatique afin de me dédier entièrement aux missions de bénévolat, je suis bénévole à la Croix-Rouge française et à Médecins du Monde.



Mon congé sabbatique étant terminé en octobre 2021, je suis à la recherche dun nouveau poste de chef de projet/responsable de projet en pharmaceutique, biotechnologie ou santé publique, en région parisienne.



Compétences :

- Initiation et gestion de projets

- Gestion des ressources humaines et budgétaires

- Communication scientifique

- Enseignement

- Veille scientifique et technique



Qualités : double culture européenne-asiatique, capacité dinitiative, rigoureuse, organisée, ouverte desprit.



Expériences : gestion de projets, pharmaceutique, biotechnologie, R&D, enseignement, communication scientifique.



Formation :

- Doctorat en Chimie Analytique (sujet de thèse: développements en spectrométrie de masse pour l'étude des complexes biologiques)

- Diplôme d'ingénieur option Chimie Analytique & Master Recherche en Sciences Analytiques

- Ancienne élève des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)