Damien CIUPA

Ancien gradé de Gendarmerie, Officier de Police Judiciaire. J'ai créé mon cabinet d'investigations en 2013 et obtenu l'autorisation d'exercer du CNAPS en juin de la même année.

Formé, après sélection, par les hommes du GIGN à la négociation, je peux me charger de toute médiation pénale, civile ou commerciale.

Je peux également me charger du recouvrement de créances et de la recherche d'individus.

Titulaire d'une carte professionnelle, je peux assurer la sécurité rapprochée d'une personne.

Mon but est de continuer dans l'investigation. je suis prêt s'il le faut pour la résolution d'une enquête à bouger en France ou à l'étranger, à travailler en collaboration.



Mes compétences :

Expertise judiciaire

Recouvrement

Enquêtes

Droit des personnes et de la famille

Droit des contrats

Droit pénal

Lutte contre la fraude

Audit de sécurité

Médiation