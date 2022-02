Damien DELHALLE

Dans le milieu du web depuis 13 ans, j'ai acquis une expérience solide au fil des ans.

Curieux et motivé, j'aime continuer d'apprendre et enrichir mes compétences que ce soit au niveau graphisme ou fonctionnel.



Mes expériences professionnelles sont variées, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents secteurs d'activités.



Après deux ans au sein de Publicis en tant qu'intégrateur, je suis parti voyager afin d'y découvrir différentes cultures et de m'ouvrir au monde. Ce voyage a été l'occasion de créer un blog qui m'a permis de découvrir le domaine du blogging et des communautés sur le web.



Après ce voyage, j'ai été en poste au sein de CGI en tant que UI/UX Designer - intégrateur où j'ai pu découvrir de nouveaux secteurs d'activités notamment en travaillant avec des sociétés telles que ERDF, Banque Casino ou encore SEPHORA.



Suite à cette expérience, j'ai été en poste au sein de Digital Junkies Agency en tant que UI/UX

Designer - intégrateur. Ce poste m'a permis d'élargir mes connaissances et de travailler sur de très nombreux et divers projets. Suite à quoi j'ai décidé de partir voyager.



De retour de voyage je suis parti m'installer à Barcelone afin de rejoindre la société Reflex Affiliates en tant que UI/UX Designer.



Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité



Mes compétences :

CSS 3

HTML 5

Wordpress

Prestashop

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator CS6

Ergonomie web

Intégration web

Infographie

Communication

Web design

Référencement naturel