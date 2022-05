Damien DRANSART

9 ans d'expériences sur divers postes en milieu industriel





Mes compétences complémentaires:



Juin 2016 & Novembre 2021 Caces 1A, 1B et 3



Octobre 2019 Habilitation Electrique BT



Anglais courant : First Certificate in English 2009 (FCE grade B) (niveau européen B2)



Compétences informatiques : Utilisateur confirmé ERP M3 Infor, Microsoft Office