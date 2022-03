Laurine MECHAIN

Formation:

ATEX niveau 2,

Prolifération et dispersion de la Légionnelle dans les TARS,

Formatrice/Animatrice sécurité,

Conformité machine,

BRC packaging V5.



Nominée au Concours Universitaire AINF 2013-2014.

Diplômée promo 2013 d'HEI

Domaine Chimie puis OME

Plusieurs options en risques professionnels, risques industriels et risques technologiques.

Comme m'a dit un jour un ingénieur conseil de la CARSAT, les risques soit on les aime soit on les déteste. Pour ma part c'est devenu un jeu, un hobby, une passion.



Mes compétences :

Évaluation Des Risques Professionnels

Analyse Des AT, TMS, MP

Prévention Des Risques

Mise À Jour Du Document Unique

Communication Avec Les Partenaires Sociaux, CHSCT

Évaluation Du Risque Chimique

Analyse De La Pénibilité Au Travail

TPM

BRC packaging V5

5P, 5M et autres methodes d'analyse du Lean

SMS

Gestion des EE

Gestion des chantiers

Gestion des EPI

Animation de quart d'heure, causerie sécurité

Formatrice

ATEX

Directive machine

Légionnelle et les TARS