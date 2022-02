Damien FARINA

Votre entreprise est vivante, par les progrès de léquipe, pour la réussite de ses clients. Voici la source de mon plaisir au travail, et des valeurs importantes pour gagner ensemble.



Une expertise acquise dans les relations interpersonnelles et d'équipe, dans la conception/développement de logiciels technique/plateformes Web, de bases de données, et la conduite de projets me permettent de mener à bien, dans le respect des délais et dans un cadre de confiance, les besoins exprimés par nos clients (laissez-moi vous convaincre ! ;-)



Points importants pour votre société : implication, facilités dapprentissage, goût pour les nouvelles technologies et surtout intérêt pour une vision humaine, polyvalente et large des activités. Jai pu aborder au fil des années les nombreux aspects de la vie dune société et apprécie de ressentir le lien direct entre le travail et les affaires de lentreprise.



Convaincre et inspirer léquipe avec un bon relationnel, agir concrètement pour le succès est une composante essentielle dans le plaisir au travail.



A votre disposition pour vous montrer comment mes compétences répondent à vos besoins.



A bientôt !



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

Sensibilité commerciale

Formateur professionnel

Développement logiciels & plateformes web

Facilités d'apprentissage

Compétences interpersonnelles

Gestion d'équipe

Intégration/transformation des données

Bases de données (conception, optimisation...)

Portails Web: PHP, CSS, Javascript, Rest/Soap