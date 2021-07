Damien GIRIER

Pilotage et management d'une équipe de 6 personnes

Gestion des besoins et des priorités

Analyse fonctionnelle et technique des solutions applicatives

Architecture, urbanisation et industrialisation des SI

Développement Java Web



Mes compétences :

Java EE

Architecture logicielle

Base de données

SOA

Conception

Conseil

Ingénierie

Android

GWT

Web

Architecture

UML

Spring