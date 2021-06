Damien GUILLEM

Issu dune formation Universitaire en Informatique, initialement spécialisé dans le développement logiciel et les démarches qualité (méthodes agiles, design et travail collaboratif), jexerce aujourdhui une activité qui met également à profit mes compétences en administration systèmes et réseaux, gestion de projet et management d'équipes.



Véritable passionné dinformatique, autodidacte, je cherche toujours à acquérir de nouvelles compétences et suivre l'évolution constante des technologies informatiques qui pourront me permettre le moment venu de réponde rapidement à un nouveau besoin ou à améliorer continuellement lexistant.



Je nai pas peur de me remettre en question afin de toujours tirer le meilleur de mes connaissances.