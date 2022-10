Damien MONTAGNY

Je travaille actuellement en tant que chef de projet developpement chez SLIB, éditeur de logiciel boursier.

Je fais partie du département "Back office" de la société et m'occupe plus particulièrement d'un pole "Reglementaire , fiscalité et gestion de comptes". J'encadre une équipe de 4/6 personnes qui assure la pérennité des applicatifs et participe aux évolutions techniques et fonctionnelles de nos offres.





Mes compétences :

As400

SQL

RPGLE

Talend Open Studio

Arcad

Gestion de projet informatique

Jira