Céline ARNAL

LMC Conseil vous accompagne dans votre politique de prévention des risques professionnels et dans vos obligations légales en la matière par la mise en place de prestations de conseil, d’audit et de formation :

• Pilotage de projet d’envergure en matière de santé et sécurité de l’homme au travail,

• Animation de formations : Sauveteur Secouriste du Travail (SST), Acteur PRAP, Gestes et Postures, référentiel MASE-UIC, méthode de l’arbre des causes, évaluation des risques professionnels, …,

• Mise en place du référentiel MASE-UIC : diagnostic initial, assistance dans la mise en œuvre, audit à blanc (je suis une ancienne auditrice MASE-UIC qui réalise de la supervision d’auditeurs de certification pour le compte d’AFNOR Compétences),

• Évaluation des risques professionnels / Document unique : assistance à la rédaction, mise à jour, assistance à la définition du plan d’actions, assistance dans la mise en œuvre du plan d’actions…

• Gestion des entreprises extérieures (plan de prévention et protocoles de chargement déchargement) : audit/diagnostic, conseil, assistance à la création (procédures, documents supports, …).

• Enfin, nous pouvons également vous mettre à disposition un ingénieur en Santé et Sécurité au Travail en temps partagé suivant vos besoins, vos projets, …



LMC Conseil vous accompagne également en matière de formation professionnelle :

• Mise en place du référentiel QUALIOPI : diagnostic initial et assistance dans la mise en œuvre (je suis également auditrice QUALIOPI pour le compte d'organismes certificateurs).

• Gestion et/ou externalisation de votre plan de formations Santé & Sécurité au Travail : nous vous accompagnons de la définition de vos besoins jusqu’à la mise en place de vos actions de formation.



Mes compétences :

Formation

Conseil

Négociation commerciale

Audit

Gestion de projet

Développement commercial