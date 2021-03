Je m'appelle Damien Moulin, j'ai 27 ans et suis Community Manager depuis février 2008.



Passionné par le web et les médias sociaux, et grâce à des missions variées, mes compétences me permettent de gérer les contenus de mettre en place des stratégies permettant d'accroître rapidement la réputation, de repérer rapidement les leaders d'opinions et de fidéliser les communautés autour des marques que je représente.



Fort de 6 années d'expérience, je peux par ailleurs apporter mes services en matière de contenu rédactionnel, de référencement ainsi que d'assistance client.



N'hésitez pas à consulter mon profil plus en détails ou à me contacter pour en découvrir plus à mon sujet.



Mes compétences :

Community management

Rédaction

Communication

SEO

Réseaux sociaux

Internet

Web