Damien PATOZ

Je suis conseiller en gestion de patrimoine.

A ce titre j'aide les personnes que je rencontre, à se constituer un patrimoine, à l'optimiser et lorsque le moment est venu à le transmettre.



Je m'engage totalement, dans la réussite de vos projets.

À savoir je favorise une collaboration de long terme fondée le dialogue et la confiance et l'efficacité.



Écoute , éthique, proximité, disponibilité sont parmi les principaux atouts qui m’ont permis de fonder des relations professionnelles durables au fil des années.



Je suis à votre disposition pour analyser votre projet.



Mes compétences :

Qualité

Analyse des besoins

Pédagogie

Aisance relationelle

Analyser écouter réfléchir agir

Mise en place de solution

Entreprenariat

Conseils

Résolution de problèmes

Prévoyance

Assurance