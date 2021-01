Damien PAUGAM

Après six ans passés en BE dans différents secteurs industriels, j'assiste depuis dix ans à la mise en place de solutions de conception et d'amélioration de la production de données techniques ( plans de fabrications et communication entre les services...).

Je me suis spécialisé au cours du temps dans la simulation (RDM), la méthodologie métier et le configurateur Commercial et de CAO DriveWorks.



Mes compétences :

Solidworks

Autodesk Inventor

Solid Edge

RDM

Diesel

CATIA

Bug Tracking System

Autocad

Custom Tools (ATR software)

Agencement

Swood design

R et D

Simulation

Draftsight

Microsoft Office 2013

DriveWorks

Linux

Microsoft Windows

Injection plastique

Conception mécanique

Conseil

Informatique

Ingénierie

Gestion de projet