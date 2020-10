Bienvenue sur ma page Viadeo, je me présente Damien Pizzol j'ai 28 ans et je suis originaire d'Agen en Lot et Garonne.



Depuis 3 ans j'occupe le poste de conseiller mutualiste multi-site à la Mutuelle Prévifrance.



Par le biais de mon parcours scolaire ainsi que de mon expérience professionnel se définissent trois piliers de compétence.

-Commercial ;

-Managérial ;

-Marketing.



Au travers de cette page je vous laisse découvrir mon parcours.



N'hésitez pas à me solliciter.



Mes compétences :

Management d'équipe

Marketing opérationnel

Commerciales

Sens de l'engagement

Organiser/Evoluer/Rigueur

S'adapte et apprend vite