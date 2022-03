Damien RIBEIRO

13 ans dexpérience en vente et achat conjuguant 5 années en alternance et 8 années dexpérience dans lunivers de la santé. Alliant le côté laboratoire et distributeur : J&J / Parapharmacie Leclerc / Aprium Pharmacie / Pileje / Giropharm.

Plusieurs postes aussi bien siège que terrain me donnant une vision stratégique et opérationnelle.

Curieux de nature et aventurier je suis un véritable globe-trotter, passionné par lalpinisme et la photographie. Je sais donc madapter à nimportes quelles situations en gardant mon sang froid.



Mes compétences clés :



Sens du relationnel - Négociateur

Organisé et Autonome

Achats / plan trade / générique

Formation / Management / Process / Qualité

Gestion de projet / Budget / Plan daction et son déploiement !