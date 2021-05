Mon métier est véritablement passionnant

gemmologue de formation a l'ING je me suis tourné vers le négoce de pierres de couleur

puis au métier de lapidaire qui est maintenant ma principale activité

je travaille en méthode traditionnelle jurassienne pour le facettage et le cabochonnage de pierres gemmes et ornementales





Mes compétences :

COMMERCE

Négoce

Vente