Nicolas SALAGNAC, Graveur médailleur.

Mes dernières réalisations :

- la médaille du Président du Sénat, éditeur La Monnaie de Paris.

- des jetons touristiques pour le Louvre : la Joconde et la Victoire de Samothrace ; le Château de Versailles avec Marie-Antoinette à la Rose.

- la médaille d'Honneur de la Villa Médicis - Académie de France à Rome, pour son nouveau directeur Frédéric Mitterrand, éditeur Arthus-Bertrand.

- la nouvelle médaille du Président de la République française - éditeur Arthus-Bertrand (la première médaille a été remise au Pape Benoit XVI le 12 septembre 2008, lors de son voyage à Paris).

- la nouvelle médaille de la Ligue nationale contre le cancer, éditeur Pichard-Balme.

- la nouvelle médaille de la ville de Lyon, éditeur la Monnaie de Paris.

- Challenge Culinaire du Président de la République française.

- Trophée Marcel le Servot, chef des cuisines de l'Elysée.

- le trophée "Mondial du pain" pour les Ambassadeurs du pain et Sepelcom (concours international de boulangerie dans le cadre du Sihra à Lyon).

- etc...



.....



Installé à Lyon où fut frappée, il y a plus de 500 ans la première médaille française, graveur médailleur et Meilleur Ouvrier de France, Nicolas SALAGNAC se bat pour que ce savoir-faire perdure et pour ne pas rompre cette chaîne de graveurs qui le relie hier à aujourdhui.



À 15 ans, il découvre ce métier particulier, il y a plus de 20 ans. Sur les traces de son grand-père, il entre à lécole BOULLE pour être ébéniste comme lui. Mais cest latelier de gravure en modelé qui laccueille. De là, naît une passion et lapprentissage dun métier peu connu. Il sort avec le Diplôme des Métiers dArt de lécole après cinq ans de formation.



À 25 ans, il quitte la capitale française pour celle des Gaulles et il prend la responsabilité de latelier de gravure de la société FIA (filiale de la maison A. AUGIS), où il fait ses armes.



A 27 ans, comment apprendre et développer un savoir-faire quaucun manuel ne décrit ? Il concourt au titre « dUn des Meilleurs Ouvriers de France ». Trois ans après, en 2000, la qualité de son travail est reconnue par ses pairs, il devient MOF.



À 34 ans, il sinstalle à son compte.



En 2005, il est Premier Prix National de la SEMA, en Métiers de Tradition :

Pour cela, il présente une médaille sur le thème de la ville de Lyon, classée au Patrimoine Mondial par lUNESCO. La mise en œuvre de cette pièce représente environ 200 heures de travail, depuis les photos prisent sur les sites, la maquette dessinée, puis son travail de gravure. Cette médaille a vu le jour grâce aux Editions Scriptoria.



En 2006, première candidature au « titre de Maître dArt » sous la tutelle du Ministère de la Culture, son dossier na pas été retenu, cette fois.



Depuis juin 2007, membre des « Grands Ateliers de France ».



Et délégué départemental du Rhône pour la SEMA, Société nationale d'Encouragement aux Métiers d'Art.



Mes compétences :

Gravure sur acier. Gravure main et gravure machine

Sculpture en bas relief pour la médaille, modelage

Travail du métal associé à d'autre matière comme l

Création, dessin de mes projets.